Luxemburg (www.fondscheck.de) - Wir waren bei allen TV-Sende-/Streaming-Aktien skeptisch, so Erling Thune, Co-Portfolio Manager des DNB Technology Fonds (ISIN LU0302296495/ WKN A0MWAN) bei DNB Asset Management:Die TV-Branche sei früher ein äußerst profitables Geschäft gewesen, das von einem Pay-TV-Bündel mit geringer Preiselastizität und geringer Wechselbereitschaft getragen worden sei. Mit dem Streaming-TV werde das gesamte Ökosystem durcheinander gebracht. Netflix sei klarer Marktführer und die anderen (Disney, Warner (HBO), Discovery, Comcast, Paramount und viele andere) würden aufholen, indem sie stark in Inhalte investieren und hoffen würden, in drei bis vier Jahren rentabel zu sein. ...

