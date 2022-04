Am Sonntag sollen sich Elon Musk und der Twitter-Vorstand zu Gesprächen getroffen haben. Für Montag schon wird die Verkündung der Annahme des Übernahmeangebots erwartet. Wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet hatte, war es am Sonntag zu einem vertraulichen Treffen gekommen, anlässlich dessen der Twitter-Vorstand einen "frischen Blick" auf Elon Musks Übernahmeangebot werfen wollte. Wie nun Reuters berichtet, scheint dieses Treffen erfolgreich verlaufen zu sein. Twitter-Übernahme soll fast in trockenen Tüchern sein Danach stehe Twitter unmittelbar davor, sich...

