von Markus Bußler, Euro am Sonntag Goldanleger werden gern in die Ecke der Verschwörungstheoretiker oder Apokalyptiker gestellt. Doch muss man wirklich gleich so ins Extreme gehen? Ist es nicht durchaus angebracht, sich ein paar Gedanken darüber zu machen, was gerade an den Finanzmärkten geschieht? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...