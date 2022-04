Eckert & Ziegler hat seine Prognose für das laufende Jahr vor Kurzem bestätigt. 2022 will der Spezialist für isotopentechnische Anwendungen in Medizin, Wissenschaft und Industrie den Umsatz auf rund 200 Millionen Euro (Vorjahr: 180 Millionen Euro) steigern und einen Jahresüberschuss von rund 38 Millionen Euro (Vorjahr: 34,5 Millionen Euro) erzielen. Die mittel- und langfristigen Aussichten sind unverändert vielsprechend. Doch der Funke will bei den Anlegern noch nicht wirklich überspringen. ...

