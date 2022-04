Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, am Ende des Tages war es dann doch eine klare Angelegenheit. In Frankreich hat sich Amtsinhaber Emmanuel Macron in der Stichwahl mit gutem Vorsprung durchgesetzt. Das Wahlergebnis verschafft dem europäischen Aktienmarkt heute Morgen kurzfristig zwar keine nennenswerten Impulse. Langfristig freilich bleibt uns eine problematische Diskussion über EU und Euro aus. Solche ...

