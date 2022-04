Das Warnsystem Cell-Broadcast soll in wenigen Monaten seine Deutschland-Premiere feiern. Im Unterschied zu Warn-Apps wie Nina oder Katwarn erreicht der Dienst auch Menschen ohne Smartphone. Am geplanten bundesweiten Warntag soll erstmals auch die Warnung der Bevölkerung über das sogenannte Cell-Broadcast-System getestet werden. Der genaue Termin für den Warntag, der wahrscheinlich im September sein wird, stehe allerdings noch nicht fest, teilte eine Sprecherin des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) der dpa auf Anfrage mit. Warnung per Cell-Broadcasting ...

