Auch GAC Aion, der E-Auto-Ableger des chinesischen GAC Group, steigt in das Geschäft mit Batterietausch-Stationen ein. Die erste dieser Stationen wurde jetzt in Guangzhou eröffnet. Gleichzeitig soll mit einer Preissenkung die Verbreitung der extrem schnellladenden Fahrzeuge des Herstellers erhöht werden. GAC Aion will in Guangzhou noch in diesem Jahr 220 Batterietausch-Stationen aufbauen und diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...