München (ots) -10. Staffel erfolgreich im Ersten und in der ARD Mediathek / Dreharbeiten zur 11. Staffel haben bereits begonnen"Abgeschleppt" heißt die letzte Folge der zehnten Staffel, die am kommenden Mittwoch im Ersten gezeigt wird. Die Jubiläumstaffel konnte den Erfolg der Serie beim Publikum ungebrochen fortsetzen. Durchschnittlich 2,422 Mio. ZuschauerInnen verfolgten die bisher 15 neuen Episoden, das entspricht einem Marktanteil von 10,2 Prozent. Und natürlich kommt die Serie mit Lokalkolorit am besten in der Heimat von "Hubert ohne Staller" an: In Bayern liegt der Marktanteil mit 16,4 Prozent auf Rekordniveau. Erfreulich ist aber vor allem die Nutzung in der ARD Mediathek: Die neuen Folgen wurde bisher insgesamt vier Millionen Mal abgerufen."Hubert ohne Staller"-Fans dürfen sich schon auf eine Fortsetzung der bayerischen Vorabend-Krimiserie freuen: Halbzeit am frühlingshaften Set von "Hubert ohne Staller" im Voralpenidyll! Sechs neue Folgen konnten mittlerweile abgedreht werden, Dreharbeiten zu sechs weiteren neuen Episoden folgen ab Ende April. Ein Sendetermin für die neue Staffel steht noch nicht fest, aber auch nach dem Jubiläums-Staffelendspurt geht es ab nächsten Mittwoch, 4. Mai 2022, im Ersten weiter mit sieben ausgewählten Highlight-Wiederholungsfolgen der neunten Staffel.Das bewährte Team auf dem Wolfratshausener Revier hält zam' und wird auch in den neuen Folgen der 11. Staffel jeder mörderischen Finte auf die Spur kommen: Hubert und Girwidz (Christian Tramitz und Michael Brandner) sind mit unerbittlichem Eifer als unkonventionelle Ermittler am Werk - natürlich immer unter der extrem wachsamen Aufsicht von Revierchefin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau), voller Elan unterstützt vom Kollegen Martin Riedl (Paul Sedlmeir) und der charmanten Christina Bayer (Mitsou Jung). Mit Präzision und Professionalität zuverlässig an der Seite der Polizei ist Gerichtsmedizinerin Dr. Caroline Fuchs (Susu Padotzke). Und was wäre die (Polizei)-Welt ohne Yazid (Hannes Ringlstetter), der mittlerweile auch das "Cafe Rattlinger" übernommen hat und die Klatsch- und Tratsch-Börse Nummer Eins ist."Hubert ohne Staller" ist eine Produktion der Leonine Studios und der Entertainment Factory im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Oliver Mielke, Executive Producer ist Bettina Ricklefs (BR). Die Redaktion liegt bei Elmar Jaeger (BR). Die Headwriter sind Philip Kaetner und Oliver Mielke, Regie führen Werner Siebert (vier Folgen), Carsten Fiebeler (sechs Folgen), Manuel Weiss (zwei Folgen).