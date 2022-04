Der Getränkekonzern meldet für das Q1 ein rein organisches Umsatzplus von 18 %, während Analysten ca. + 9,5 % angesetzt hatten. Regional lief es unterschiedlich gut mit + 14 % im Heimatmarkt Nordamerika, + 22 % in EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) und + 39 % in Lateinamerika. In der Region Asien-Pazifik waren es + 5 %.



In Summe setzte der Konzern 10,49 Mrd. $ um (nominell + 16 %). Davon blieben 2,79 Mrd. $ (+ 24 %) als Gewinn übrig. Dies entsprach 0,64 $ je Aktie (vor einem Jahr: 0,52 $). Die Gewinnerwartung wurde um 6 Cent übertroffen. Beim Umsatz lag der Konzern rund 670 Mio. $ über Konsens.



Für das Gesamtjahr peilt das Management ein organisches Umsatzplus von 7 bis 8 % an.



Die Aktie der COCA-COLA COMPANY legt zu Beginn des US-Handels 2,4 % zu (66,83 $). Seit Jahresbeginn stieg der Kurs um 10,0 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

COCA-COLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de