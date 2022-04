Die Furcht vor einer Rezession zieht zum Wochenstart Europas Finanzmärkte weiter nach unten. Vor allem die Sorgen über eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums in China und zugleich zügig steigenden Zinsen in den USA überschatteten die Erleichterung über den Wahlsieg des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Der Dax gab in der Spitze um zwei Prozent auf 13.863 Punkte nach. Der EuroStoxx50 fiel am Montag um bis zu 2,6 Prozent auf 3740 Punkte ...

