Am 9. April war die erste rein private Raumfahrt-Mission zur ISS gestartet, jetzt kehrt die vierköpfige Besatzung zur Erde zurück. Mit an Bord der Crew-Dragon-Raumkapsel: Equipment, um ein Steak zu züchten. Im Zuge der kommerziellen Raumfahrt-Mission "Ax-1" führt die Besatzung diverse Experimente durch. Auf dem Plan stehen medizinische, physikalische und technische Untersuchungen - und auch die Frage, wie Lebensmittel in der Zukunft produziert werden könnten. Die Mission Ax-1: Wenn Unternehmer ins All fliegen Michael López-Alegría, Larry Connor, Eytan Stibbe und Mark Pathy sind mit einer Raumkapsel...

