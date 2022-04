Ratingen (ots) -Die Tage werden länger, die Temperaturen und Lebenslust steigen, der bevorstehende Sommer hält einiges bereit - immer mit dabei: FUJIFILM instax. Unter dem Motto "Dein Sommer. Deine Momente. Deine instax." bewirbt FUJIFILM instax bis Mitte Juli die instax mini 11, die instax SQUARE SQ1 und die instax mini 40 Sofortbildkamera in einer anlassbezogenen Sommerkampagne. Auf diese Weise sollen Nutzern die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten nähergebracht werden.Ob Picknicken, Garten- und Poolparties, Festivals und Konzerte oder festliche Anlässe wie Hochzeiten, Geburtstage und Familienfeiern - der Sommer hat einiges an einzigartigen Momenten und erinnerungswürdigen Augenblicken zu bieten, bei denen es sich lohnt, sie mit einer instax Sofortbildkamera für die Ewigkeit festzuhalten.In der nun gestarteten Online-Werbekampagne "Dein Sommer. Deine Momente. Deine instax." werden die Fokusprodukte instax mini 11 (https://www.fujifilm-instax.de/sofortbildkameras/mini-11/), instax SQUARE SQ1 (https://www.fujifilm-instax.de/sofortbildkameras/square-sq1/) und instax mini 40 (https://www.fujifilm-instax.de/sofortbildkameras/mini-40/) zu den verschiedenen, anlassbezogenen Themen ausgespielt."Ziel ist es, den Konsumenten die vielfältigen und kreativen Anwendungsmöglichkeiten unserer instax Sofortbildprodukte näherzubringen, die es Ihnen ermöglichen all ihre schönen Sommermomente festzuhalten", so Bernd Gansohr Geschäftsführer bei FUJIFILM Imaging Systems GmbH und General Manager FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH. "Gleichzeitig unterstützen wir mit der Kampagne und den darin aufgezeigten Anwendungsbereichen unsere Handelspartner im Abverkauf."Die Ausspielung der Werbemittel erfolgt über die performancestarken und zielgruppenrelevanten Kanäle Instagram, Facebook sowie über Google SEA.Weitere Informationen zu instax sowie zum vielfältigen Produktportfolio finden Sie unter: www.fujifilm-instax.de.***Über FUJIFILM Imaging SystemsFUJIFILM Imaging Systems mit Sitz in Ratingen ist eine von 279 Tochtergesellschaften der japanischen FUJIFILM Holdings Corporation mit Sitz in Tokio. FUJIFILM Imaging Systems vermarktet neben Lösungen für das Onsite-Printing, Einwegkameras, Filme und instax Sofortbildkameras. FUJIFILM beschäftigt weltweit über 72.300 Mitarbeiter.Pressekontakt:Unternehmen:FUJIFILM Imaging Systems GmbH & Co. KGStephan AlthoffBalcke-Dürr-Allee 640882 RatingenPhone: +49 (0) 2102 5364 229E-Mail: stephan.althoff@fujifilm.comInternet: www.fujifilm-instax.deAgentur:markenzeichen GmbHHelena BinderSchwedlerstraße 660314 Frankfurt am MainPhone: +49 (0) 159 06803956E-Mail: h.binder@markenzeichen.deInternet: www.markenzeichen.deOriginal-Content von: FUJIFILM Imaging Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114580/5204943