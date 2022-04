Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die europäischen Indices und die US-Index-Futures legten am frühen Nachmittag leicht zu, nachdem die People's Bank of China eine Zinssenkung angekündigt hatte, so die Experten von XTB.Der Mindestreservesatz sei um 100 Basispunkte auf 8,00% gesenkt worden. Der Satz werde ab dem 15. Mai 2022 für Deviseneinlagen gelten. Dieser Schritt werde den chinesischen Banken etwas Kapital zur Verfügung stellen, um die Wirtschaft zu stützen, die mit einer sich verschlechternden Pandemie-Situation und neuen Lockdowns konfrontiert sei. ...

