Unternehmen: Media and Games Invest SE

ISIN: MT0000580101



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 25.04.2022

Kursziel: EUR7.90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 7,90.

Zusammenfassung:

Media and Games Invest hat Hauptkennzahlen für das erste Quartal veröffentlicht, die leicht über unseren Prognosen und über dem oberen Ende der Guidance für 2022 lagen. Der Umsatz für den Dreimonatszeitraum belief sich auf EUR66 Mio. gegenüber EUR52 Mio. im Vorjahreszeitraum (+27% J/J), und das bereinigte EBITDA stieg auf Jahresbasis um 30% auf EUR17,6 Mio. Beide Zahlen übertrafen die Guidance, die einen Anstieg des Umsatzes um 15% bis 23% J/J und ein Wachstum des bereinigten EBITDA von 13% bis 27% vorsehen. Die Performance wurde erneut durch organisches Umsatzwachstum angetrieben, während die M&A-Aktivitäten derzeit ruhen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR7,90 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 7.90 price target.





Abstract:

Media and Games Invest published first quarter KPIs that were slightly ahead of our forecasts and above the upper end of 2022 guidance. Sales for the three month period totalled EUR66m vs EUR52m in the prior year period (+27% Y/Y), and adj. EBITDA rose 30% on an annualised basis to EUR17.6m. Both figures topped guidance, which calls for the topline to increase 15% to 23% Y/Y with adj. EBITDA growth of 13% to 27%. The performance was again led by organic sales growth with M&A activity currently idling. We maintain our Buy rating with an unchanged EUR7.9 target price.



