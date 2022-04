(shareribs.com) Seoul / New York 25.04.2022 - Südkoreanische Unternehmen sind in den USA ein enorm wichtiger Faktor für die Batterieproduktion. Die Unternehmen wollen mehr. Der globale Markt für Batterien dürfte sich bis 2030 versechsfachen. Unternehmen wie LG Energy Solutions und SK Innovation werden in den USA zu einem wesentlichen Teil zur Elektrifizierung des Individualverkehrs beitragen. In Südkorea ...

