Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Ende April veröffentlichte der internationale Broker InstaForex eine aktualisierte Version seiner App auf Google Play. Das professionelle Entwicklungsteam der InstaFintech Group hat die Anwendung noch besser und funktioneller gemacht.Vertreter des Unternehmens haben stets betont, dass rechtzeitige Aktualisierungen der Handelsplattform wichtig sind, da sie den Händlern Freude bereiten und zu erfolgreichen Transaktionen beitragen. Das neue Design der Applikation ist genau darauf ausgerichtet.Die Entwickler haben die Schnittstelle gründlich verbessert, um sie für unsere Kunden noch benutzerfreundlicher zu machen. So erleichtert das neue Update beispielsweise die Abwicklung von Transaktionen. Darüber hinaus erhielt die App Widgets zur Anzeige des Benutzersaldos und ein separates Handelsfeld am unteren Bildschirmrand sowie weitere Funktionen, die Sie in der App erwarten.Die Fülle der Funktionen der mobilen Plattform InstaForex ist multifunktional, das ist ein wichtiger Grund, warum so viele Trader sie wählen. Inzwischen haben bereits mehr als 1.000.000 Nutzer die Applikation zu schätzen gelernt. Wir haben keinen Zweifel daran, dass die neuen Funktionen auf dem Markt an Popularität gewinnen werden.Das Unternehmen berücksichtigte die Wünsche der Nutzer und fügte in der neuen Version der Applikation die Möglichkeit der teilweisen Schließung von Positionen hinzu. Jetzt können die Nutzer ihre Transaktionen leicht bearbeiten.Darüber hinaus verfügt die mobile Plattform über eine Funktion zur Berechnung von Gewinnen und Verlusten für jedes Geschäft und zur Echtzeit-Aktualisierung von Kursen. Der Handel anhand von Charts ist dank neuer Funktionen viel einfacher geworden. Jetzt können die Benutzer ihre Einstellungen speichern und mit Charts in voller Größe handeln. Die aktualisierte mobile Plattform ermöglicht es den Händlern auch, sich über wichtige Marktereignisse zu informieren. Jetzt kann jeder Sofortbenachrichtigungen einschalten, mit denen man keine Neuigkeiten mehr verpasst.InstaForex ist besonders stolz auf sein großes Team von professionellen Analysten. Auch in der neuen Version der App veröffentlichen sie regelmäßig ihre nützlichen Handelsempfehlungen und Meinungen zu aktuellen Finanzereignissen.InstaForex hat auch viele analytische Instrumente hinzugefügt, die den Tradern helfen können, einen effizienten Handelsplan zu erstellen. Jetzt haben die Händler Zugang zu Zusammenfassungen der technischen Analyse und zu Übersichten über die Finanzindikatoren der Unternehmen. Insbesondere unterstützt es Requotes bei der Eröffnung und Schließung von Geschäften. Das bedeutet, dass sich der Preis bei hoher Volatilität stark ändern kann und der Kunde die Möglichkeit hat, die Eröffnung und Schließung der Position mit dem geänderten Preis zu bestätigen.Das Unternehmen macht die Händler auch auf den aktualisierten Wirtschaftskalender aufmerksam, der mit der neuen Version der Anwendung viel benutzerfreundlicher geworden ist.Laden Sie die neue Version der Handelsplattform InstaForex auf Google Play herunter.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1803249/InstaForex_mobile_app.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1803251/InstaForex_mobile_app.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1803252/InstaForex_mobile_app.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1803250/InstaForex_mobile_app.jpgPressekontakt:Andrei Tikonov,pr-enquiries@instaforex.com,+35797677215Original-Content von: InstaForex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115909/5205204