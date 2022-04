DGAP-Ad-hoc: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Personalie

Shareholder Value Beteiligungen AG: Veränderung im Vorstand



25.04.2022

Simon Pliquett, Vorstandsmitglied der Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN: A16820), hat heute den Aufsichtsrat informiert, dass er zum 31. Mai 2022, mit Ablauf der Hauptversammlung, sein Amt als Vorstand niederlegt. Die Vorstandsaufgaben von Simon Pliquett werden auf Wunsch des Aufsichtsrates ab dem 01. Juni 2022 bis auf Weiteres von Vorstandsmitglied Frank Fischer mit übernommen.



Der Aufsichtsrat hat dieses Verlangen mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen und dankt Herrn Pliquett für die vertrauensvolle, sehr gute Zusammenarbeit und wünscht ihm persönlich und beruflich alles Gute.





