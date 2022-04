Chinesische Indizes sackten zum Auftakt der neuen Handelswoche deutlich ab. Der CSI 300, der die Kursentwicklung von Festland-China-Unternehmen abbildet, schloss - nah am Tagestief - rund fünf Prozent im Minus. Alibaba und Xiaomi konnten sich bislang auch im europäischen Handel und an den US-Börsen nicht erholen.Grund für die Schwäche ist - neben den Schwachen Vorgaben aus den USA vom Freitag - vor allem, dass inzwischen nach Shanghai auch in Peking einige Coronafälle entdeckt wurden. Daher werden ...

