DJ XETRA-SCHLUSS/Sehr schwacher Wochenauftakt trotz besserem Ifo-Index

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist sehr schwach in die neue Woche gestartet. Die Erwartung einer schärferen Geldpolitik der Notenbanken blieb auch am Montag der wichtigste Belastungsfaktor für die Märkte. Zugleich nehmen die Wachstumssorgen zu. "Die hohe Inflation zehrt an der Konsum- und an der Investitionsneigung", so ein Marktteilnehmer. Eine Entspannung sei nicht in Sicht, auch weil sich die Lieferkettenprobleme wegen des Lockdowns in Schanghai erst einmal weiter verschärfen dürften. Ein besserer Ifo-Index stützte nicht.

Geschäftserwartungen in der Industrie auf Rezessionsniveau

Der DAX verlor 1,5 Prozent auf 13.924 Punkte. Der besser als erwartet ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex für April setzte keine Akzente. Die Unternehmen blickten wegen des Ukraine-Kriegs und eines nach wie vor möglichen Energieembargos weiterhin mit großer Sorge in die Zukunft, so die Commerzbank. Die Geschäftserwartungen in der Industrie befänden sich nach wie vor auf Niveaus, bei denen es in der Vergangenheit zu Rezessionen gekommen sei.

Konjunktur- und konsumsensible Aktien wurden verkauft. So verloren etwa Adidas 3,7 Prozent, Puma 4,5 Prozent oder Porsche 3,9 Prozent. Besser hielten sich Versorgeraktien: Eon rückten 1,1 Prozent vor und RWE 1,2 Prozent. Tagesverlierer waren Deutsche Bank mit Abgaben von 5,7 Prozent. SAP wurden weiter gemieden und verloren 1,9 Prozent.

Leereindeckungen bei Adler ausgelaufen

Adler Group brachen um 20 Prozent auf 9,38 Euro ein. Im Handel zeigte man sich wenig überrascht. Mit dem Ende der Leereindeckungen sei nun auch die Unterstützung für die Aktie verschwunden. Verschärft wurde die Bewegung noch durch den Fall unter die Unterstützung bei 10 Euro. Die Blicke richten sich nun auf die geplante Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses für 2021 Ende April. Diese war wegen der Sonderprüfung verschoben worden.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.924,17 -1,5% -12,34% DAX-Future 13.931,00 -1,7% -12,12% XDAX 13.914,19 -1,0% -12,20% MDAX 30.241,21 -1,8% -13,90% TecDAX 3.146,53 -0,8% -19,73% SDAX 13.882,57 -2,4% -15,43% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 155,23 +197 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 9 31 0 4.412,8 86,8 84,3 MDAX 9 41 0 666,3 36,2 44,4 TecDAX 11 19 0 827,5 27,1 33,6 SDAX 10 58 2 274,0 16,5 19,2 ===

