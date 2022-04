ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Personalie

ASMALLWORLD befördert Daniel Sutter zum Chief Financial Officer Zürich, 25.04.2022 - Die ASMALLWORLD AG befördert Daniel Sutter zum Chief Financial Officer. Herr Sutter, derzeit Head of Finance & Controlling des Unternehmens, wird seinen neuen Titel per 1. Mai 2022 übernehmen. Daniel Sutter, heute Head of Finance & Controlling, wird per 1. Mai 2022 zum Chief Financial Officer befördert. Herr Sutter, der im August 2019 zum Unternehmen kam, leitet bereits heute das Finance Department des Unternehmens und die Beförderung zum CFO ist eine eine Anerkennung seiner faktischen Rolle und zugleich aber auch eine Würdigung seines Beitrags zum Unternehmenserfolg. Während seiner Zeit bei ASMALLWORLD hat Herr Sutter die Betriebsabläufe des Unternehmens, wie auch die Zuverlässigkeit der Budgetierung und der Berichterstattung erheblich verbessert. Er spielte zudem auch eine wichtige Rolle bei zahlreichen kleineren Verbesserungen in den Bereichen Legal und Compliance. "Ich freue mich sehr die Beförderung von Herrn Sutter zum CFO bekanntgeben zu können. Sein Beitrag zur Verbesserung unserer Finanzplanung und der Berichterstattung das Unternehmens waren von grosser Bedeutung und seine Beförderung ist absolut verdient", kommentierte Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Daniel Sutter - ein Experte auf den Gebieten Rechnungslegung und Audit Herr Sutter schloss sein BWL-Studium an der Universität St. Gallen HSG erfolgreich ab und hat sich danach zum eidgenössisch diplomierten Wirtschaftsprüfer weitergebildet. Er verfügt über 8 Jahre Erfahrung als Wirtschaftsprüfer bei PwC wo er in den Bereichen Trade, Industries & Services und Financial Services tätig war. Dabei hat er Unternehmen unterschiedlichster Branchen betreut, vom lokalen KMU bis zum börsenkotierten, internationalen Grosskonzern. Während seiner Zeit bei PwC hat Herr Sutter sich auf das Gebiet der Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER spezialisiert, nach welchem auch die ASMALLWORLD AG ihre Konzernrechnung erstellt. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. Die Aktien der ASMALLWORLD AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (ASWN; CH0404880129). ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

