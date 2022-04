Mit den Aktien großer Ölförderer wie TotalEnergies oder Exxon ging es zum Wochenauftakt deutlich bergab. Denn die Ölpreise haben ihre anfänglichen Verluste kräftig ausgeweitet. So haben sich Brent- und WTI-Öl um fast sieben Dollar verbilligt und notieren damit jeweils knapp unter der Marke von 100 Dollar. Am Rohölmarkt dominieren zunehmend Sorgen über eine schwächere Ölnachfrage. Hintergrund sind die strengen Corona-Maßnahmen der chinesischen Regierung, die das Wirtschaftswachstum in- und außerhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...