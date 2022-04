Atlanta (ots/PRNewswire) -Teil des Engagements von Polyvision zur Erfüllung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige EntwicklungPolyvision Corp., ein weltweit führendes Unternehmen in der Innovation und Herstellung von CeramicSteel, Schreibprodukten für die Zusammenarbeit und architektonischen Oberflächen für Verkleidungen, ist eine Partnerschaft mit Voka, einem in Belgien ansässigen Unternehmensnetzwerk, eingegangen, um seine auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Geschäftspraktiken unter der Leitung des Programms der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung auszuweiten.Durch seine Charta für nachhaltiges Unternehmertum (VCDO) arbeitet Voka mit den Vereinten Nationen (UN) zusammen, um Mitgliedsunternehmen wie Polyvision maßgeschneiderte Aktionspläne bereitzustellen, die ihnen helfen sollen, die 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu erreichen. Die 2015 von der UN-Generalversammlung ins Leben gerufenen SDGs, die bis 2030 erreicht werden sollen, sind Teil eines universellen Aufrufs zu Maßnahmen zur Beendigung von Armut und Ungleichheit, zum Schutz des Planeten und zur Verbesserung des Lebens."Bei Polyvision streben wir nicht nur danach, bessere Dinge zu bauen, sondern auch danach, die Dinge besser zu bauen", erklärte Kris Meyers, F&E-Manager bei Polyvision. "Wir achten bei der Herstellung unserer Waren seit jeher auf Nachhaltigkeit sowie auf die Recyclingfähigkeit unserer Produkte und haben hart daran gearbeitet, unsere eigenen Umweltziele in Bezug auf Wasserverbrauch, Abwasseraufbereitung und Energieverbrauch zu erreichen. Während wir diese wichtige Arbeit fortsetzen, wollen wir auch als Unternehmen in unserer sozialen Verantwortung wachsen, die nicht nur unseren ökologischen Fußabdruck, sondern auch unseren sozialen und wirtschaftlichen Beitrag umfasst."Polyvision CeramicSteel enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) und ist zu 99 % recycelbar. CeramicSteel hat die globale Cradle to Cradle-Bronze-Zertifizierung erhalten und ist auch Indoor Advantage Gold-zertifiziert. Darüber hinaus verwendet Polyvision - Belgien seit 2008 zu 100 Prozent Ökostrom und hat in den letzten zehn Jahren seinen ökologischen Fußabdruck um 33 Prozent reduziert, indem Wasserverbrauch, Abfall, CO2-Emissionen und der Einsatz von Lösungsmitteln minimiert wurden."Unternehmen spielen eine Schlüsselrolle im Nachhaltigkeitswandel, den wir mit der gesamten Gesellschaft vollziehen", betonte Johann Leten, CEO von Voka - der Industrie- und Handelskammer der belgischen Region Limburg. "Unsere SDG-Unternehmen verpflichten sich, Verantwortung für den Planeten zu übernehmen. Sie tun dies nicht, weil sie es müssen, sondern weil es der einzig richtige Weg ist, um heute ein Unternehmen aufzubauen."Der Polyvision-Standort Genk, Belgien, tritt dem Programm als VCDO-Teilnehmer bei, mit dem Ziel, nach drei Jahren zum SDG-Pionier aufzusteigen.Informationen zu PolyvisionDie Polyvision Corporation ist weltweit führend in der Innovation und Herstellung von CeramicSteel für eine Vielzahl von Branchen. Seit mehr als 65 Jahren trägt das Unternehmen dazu bei, die Welt zu verbessern, indem es Produkte entwickelt, die das visuelle Erlebnis verbessern und die Menschen mit ihrer Umgebung verbinden. Polyvision CeramicSteel wird weltweit für traditionelle Kreidetafel- und Whiteboard-Oberflächen, moderne Produkte für die Zusammenarbeit für viele der einflussreichsten Organisationen der Welt sowie für architektonische Oberflächen und Verkleidungen für öffentliche Räume verwendet.Polyvision hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und ist in über 65 Ländern tätig. Weitere Informationen über CeramicSteel und seine Anwendungen finden Sie unter Polyvision.com.Pressekontakt:Kat Bowley,16785572921,kbowley@kleberandassociates.comOriginal-Content von: Polyvision, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162786/5205235