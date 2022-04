Heute hat der DAX nicht mal das Gap geschlossen, was auf eine Schwäche hindeutet. Heute hat der DAX nicht mal das Gap geschlossen, was auf eine Schwäche hindeutet. Die Schwäche sieh tman schon seit Wochen, vor allem Im Wochenchart war er ja an der 15000 gescheitert. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Weitere Aktienanalysen: https://www.youtube.com/channel/UClDeIjugHWPOMNQ_0R0AoXw

