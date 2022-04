Covestro bekam am Freitag die rote Laterne im DAX überreicht und das mit weitem Abstand zu allen anderen Titeln. Um rund zehn Prozent stürzte das Papier scheinbar in die Tiefe. Anders als in den Wochen zuvor gibt es dabei aber keinen Grund zur Sorge, denn verantwortlich für den vermeintlichen Crash war lediglich die Ausschüttung der Dividende.Die fiel dieses Mal mit 3,40 Euro je Anteilsschein besonders hoch aus und steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr um satte 160 Prozent. Die Anleger sollen damit an den hohen Gewinnen aus dem letzten Jahr beteiligt werden und ...

