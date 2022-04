TIP Trailer Services, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital durch seinen ISQ Global Infrastructure Fund II und führender Trailer-Leasing-, Mietservice-, Wartungs- und Reparaturanbieter in ganz Europa und Kanada, hat einen Vertrag mit Ryder (NYSE: R) unterzeichnet, um das Trailer-Leasing- und Wartungsgeschäft der Ryder Ltd in GB zu erwerben.1 TIP wird die Vermögenswerte und Verträge von Ryder in sein bestehendes Geschäft integrieren und somit seine Flotte durch etwa 3.550 zusätzliche Trailer und seine Workshops in GB auf achtzehn vergrößern. Viele der Wartungsservice-Mitarbeiter sind Mobiltelefontechniker, die die Wartungs- und Reparaturkapazitäten von TIP ausweiten werden.

"Dies ist beispielhaft, wie Squared Capital seine Plattform-Unternehmen durch den strategischen Erwerb von hochwertigen Vermögenswerten aufbaut. Als paneuropäischer Akteur ist TIP gut positioniert, um die Konsolidierungsmöglichkeiten in einem fragmentierten Trailer-Leasingmarkt zu nutzen und durch Größenvorteile Synergieeffekte zu erzielen", kommentierte Mohamed El Gazzar, Partner von I Squared Capital die Entwicklung. "Seit unserer Übernahme hat TIP seine Flotte um mehr als 70 Prozent ausgeweitet und 31 Workshops durch organisches und anorganisches Wachstum hinzugefügt."

"Diese Transaktion bedeutet für TIP einen großen Meilenstein auf seinem Wachstumspfad. Sie erweitert unsere Präsenz in Großbritannien und Irland und ermöglicht uns somit die Verbesserung unserer Serviceangebote und Infrastruktur in Bereichen, in denen wir heute noch über Mängel verfügen", so Enrico Del Prete, Fund Partner von I Squared Capital. "Wir streben weiterhin nach Möglichkeiten, um die Plattform zu vergrößern, einschließlich der hochgradig spezialisierten Vermögenswerte, wobei wir unsere bewährten Angebote und unseren Leistungsumfang aufrechterhalten."

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist ein unabhängiger globaler Infrastruktur-Investmentmanager mit einem verwalteten Vermögen von über 34 Milliarden US-Dollar, der sich auf Versorgungsunternehmen, digitale Infrastruktur, Energie, Verkehr und soziale Infrastruktur in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien konzentriert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Miami hat Niederlassungen in Hongkong, London, Neu-Delhi, Singapur und Taipeh.

Über TIP Trailer Services

TIP Trailer Services mit Sitz im niederländischen Amsterdam ist einer der in Europa und Kanada führenden Dienstleister mit Schwerpunkten auf Leasing, Vermietung, Wartung und Reparatur von Trailern sowie weiteren wertsteigernden Dienstleistungen für die Transport- und Logistikindustrie in ganz Europa und Kanada. TIP bietet seine Dienstleistungen an über 120 Standorten an, die sich auf über 18 europäische Länder in Europa und Kanada verteilen.

_______________________ 1 Mit Ausnahme der an staatliche Stellen vermieteten Trailer und im Rahmen eines Sonderlogistikvertrags.

