Koblenz (pta038/25.04.2022/19:15) - Die TC Unterhaltungselektronik AG (WKN 745420) berichtet heute über die Entwicklung eines neuartigen KYC (Know Your Customer) Services, der ein Höchstmaß an Datensicherheit mit einer einfachen Anwendung verknüpft. Darüber hinaus ist der Service, der sich bereits in der öffentlichen Testphase befindet, ausgelegt für die internationale Anwendung.

"Im Internet gibt es keine Grenzen. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach effektiven Methoden um Firmen und Individuen vor Betrug, Datenklau, Beleidigung und Fake News zu schützen. Hier kann eine effektive Verifizierung von Kunden und Mitgliedern, z.B. in sozialen Netzwerken, einen wertvollen Beitrag leisten" erklärt Catherine Konopaske, COO der TCU AG.

Unter dem Namen SafeIdent hat das TCU Entwicklerteam ein effektives Tool zur Online-Verifizierung von Nutzer*innen und Kund*innen geschaffen, dass weltweit auf nationale Anforderungen angepasst und betrieben werden kann. "Wir sind stolz, dass ein erster Praxistest mit mehr als zehntausend Verifizierungen erfolgreich abgeschlossen wurde. Internetnutzer*innen aus mehr als 50 Ländern wurden dabei gesetzeskonform verifiziert", so Daniel Settgast, CEO der TCU AG.

Das Besondere an SafeIdent ist die Ausrichtung als internationale Anwendung, d.h. Internetnutzer*innen aus aller Welt können mit SafeIdent verifiziert werden. Dabei kommt eine speziell entwickelte Software zum Einsatz, die von Unternehmen als SaaS (Software as a Service) gebucht werden kann. Dabei kann SafeIdent exakt auf die jeweiligen Anforderungen angepasst werden, damit gesetzliche Vorgaben jederzeit erfüllt werden.

Besonderen Wert wird auf den Datenschutz gelegt. Die Daten von Internetnutzer*innen werden verifiziert und sodann hochgradig verschlüsselt abgespeichert, so ist ein Missbrauch praktisch ausgeschlossen. Verifizierte Nutzer*innen erhält sodann eine persönliche ID, mit der man sich auf teilnehmenden Webseiten registrieren kann, ohne erneut Daten eingeben zu müssen.

Petra Bauersachs, CMO der TCU AG erklärt dazu: "Wir leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Datensicherheit und zur Privatsphäre im Internet. Gleichzeitig haben wir eine anwenderfreundliche Lösung geschaffen, mit der gesetzliche Anforderungen zur Verifizierung erfüllt werden können."

Interessierte Unternehmen können auf den Webseiten der TCU auf www.tcu.world und auf www.safeident.com mehr erfahren.

