Aphantasie ist die Bezeichnung für das Phänomen eines fehlenden funktionierenden bildlichen Vorstellungsvermögens und wurde erstmals 1880 von Francis Galton beschrieben. Nun haben Forscher:innen Fortschritte auf diesem bisher wenig beachteten Gebiet gemacht. Einfach ausgedrückt ist Aphantasie die Unfähigkeit, sich mentale Bilder von Objekten zu machen, die sich nicht in der Sichtlinie befinden. "Wenn ich meine Augen schließe, erlebe ich nur Dunkelheit, ich habe keine sensorische Erfahrung", schreibt Neesa Sunar in einem Artikel über das Phänomen. Ein Startup in Australien ist auf der Suche nach einem objektiven Maß dafür ist, wie lebhaft die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...