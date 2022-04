Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Johnson & Johnson den heutigen Handelstag. So katapultiert sich der Wert derzeit rund zwei Prozent nach vorne. Damit müssen für eine Wertpapier nun 185,48 USD hingeblättert werden. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Johnson & Johnson der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Johnson & Johnson-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. 185,94 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...