News von Trading-Treff.de Die 14000 im DAX wurde gleich am Morgen unterschritten. Damit ist der Wochenstart mit negativen Vorzeichen behaftet. So liefen die einzelnen Aktien im Deutschen Aktienindex heute. DAX weiter unter Druck Mit dem Kursrutsch am Freitagabend war der Druck auf der Verkaufsseite noch nicht ausgestanden. Er setzte sich zum Wochenstart direkt fort. Bereits in der Vorbörse notierten wir in der Nähe der Monatstiefs und damit unter ...

