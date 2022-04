BSI-Präsident Arne Schönbohm schließt in einem Interview offensive Cyberangriffe nicht kategorisch aus. Im Mittelpunkt stehe aber das "bestmögliche IT-Sicherheitsniveau". Hackbacks sind hanebüchener Unsinn. Das sagte jedenfalls unlängst der IT-Sicherheitsexperte Manuel Atug im t3n-Podcast. Mit seiner Meinung ist er nicht alleine, trotzdem halten immer noch zahlreiche Politikerinnen und Politiker an der Idee fest, dass man in einem Cyberkrieg auch offensiv Schwachstellen in der IT ausnutzen sollte. Nun hat auch Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für ...

