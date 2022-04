DJ NACHBÖRSE/XDAX +1,3% auf 14.100 Pkt - Dt. Börse nach Zahlen fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Schlepptau der festen Wall Street legte der Gesamtmarkt nachbörslich deutlich zu. Deutsche Börse gewannen nach starken Zahlen und erhöhten Jahreszielen 1,1 Prozent. Die Bayer-Aktie stieg ebenfalls um 1,1 Prozent. Das Unternehmen hat zum Jahresauftakt offenbar gute Geschäftsergebnisse erzielt. Es zeichne sich ab, "dass wir trotz aller Unsicherheiten in der Welt sehr erfolgreich ins Jahr gestartet sind", sagt Bayer-Vorstandschef Werner Baumann in seiner Rede zur Hauptversammlung am Freitag, die bereits am Montag vorab veröffentlicht wurde.

Deutsche Rohstoff AG legten minimal zu. Das Unternehmen will für 2021 wieder eine Dividende zahlen und erhöht die Prognose für das Gesamtjahr zum zweitenmal.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.100 13.924 +1,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2022 16:22 ET (20:22 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.