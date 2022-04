Bunge Ltd.: kommt der Big Bounce nach der Hammerkerze? >>> PULLBACK-SETUP mit BG <<<

Die Bullen bleiben am Ruder bei Bunge Ltd. (BG). Quartalszahlen am Mittwoch! Börsentäglich weitere coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: BG ISIN: BMG169621056

Rückblick: Die Aktie liegt mit über 27 Prozent im Halbjahresplus und hält sich trotz der Rückschläge des Gesamtmarktes in einem stabilen Aufwärtstrend, in dem sich der 50er-EMA recht zuverlässig als Wendeindikator erwies. Die Hammerkerze vom Montag, die nicht ganz an die blaue Linie heranreichte, ist ein weiteres Umkehrsignal.

Chart vom 25.04.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 116.39 USD





Meine Expertenmeinung zu BG

Meinung: Bunge Ltd. führt das operative Geschäft von White Plains, NY, hat seinen offiziellen Sitz steuerlichen Gründen auf den Bermudainseln angesiedelt. Das Agrar- und Lebensmittelunternehmen deckt die gesamte Lebensmittelkette vom Erzeuger bis zum Verbraucher ab und ist auf fünf Kontinenten präsent. Nach dem Flautejahr 2020 wird für 2021 ein deutlicher Gewinnsprung erwartet. Man profitiert von guten Margen bei der Verarbeitung von Ölsaaten und Mais und einer erhöhten Nachfrage nach den Ernten, die sie in die ganze Welt exportieren, nachdem der Krieg die Lieferungen aus der Kornkammerregion rund um das Schwarze Meer abgeschnitten hat.

Mögliches Setup

Setup: Wir warten die Quartalszahlen, die am 27. April vorbörslich gemeldet werden, auf jeden Fall ab und suchen dann nach geeigneten Einstiegsgelegenheiten. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BG.

Veröffentlichungsdatum: 25.04.2022

