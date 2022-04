Der Instagram-Account des NFT-Projekts Bored Ape Yacht Club ist am Montag gehackt worden. Das teilte Yuga Labs selbst via Twitter mit. Angeblich wurden NFTs im Wert von Millionen von US-Dollar gestohlen. Yuga Labs, das Unternehmen hinter der populären NFT-Sammlung Bored Ape Yacht Club, musste am Montag einen Tweet absetzen, der wieder einmal auf die Verwundbarkeit der Social-Media-Kanäle von Kryptoprojekten hinweist. Heute finde kein Minting statt, ließ das Unternehmen wissen und warnte die Nutzer, "nichts zu minten, nicht auf Links zu klicken oder die Wallet mit irgendetwas zu verknüpfen." ...

