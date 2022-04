CWT, die Business-to-Business-for-Employees (B2B4E)-Reisemanagement-Plattform, gibt bekannt, dass Michelle McKinney Frymire beschlossen hat, von ihren Aufgaben im Unternehmen zurückzutreten. Im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung des Unternehmens hat das Board of Directors Patrick Andersen, President und Chief Commercial Officer, mit Wirkung vom 1. Mai 2022 zum nächsten President und Chief Executive Officer ernannt. Er wird auch Mitglied des Board of Directors des Unternehmens sein.

"Es war mir eine große Ehre, CWT durch eine so kritische Phase seiner Entwicklung führen zu dürfen", sagte McKinney Frymire. "Wir haben in außergewöhnlichen Zeiten beachtliche Erfolge erzielt, und ich bin unserem weltweiten Team und unseren Kunden für ihr Vertrauen und ihre unterstützende Partnerschaft dankbar. Mit einem starken finanziellen Fundament ist CWT nun in der Lage, seinen Wachstumsplan zu umzusetzen, und ich freue mich, den Staffelstab an Patrick Andersen weitergeben zu können."

"Wir freuen uns, dass Patrick Andersen aufgrund seiner herausragenden Leistungen als Chief Commercial Officer und seiner 13-jährigen Tätigkeit in internationalen Führungspositionen bei CWT nun die Verantwortung als CEO übernehmen wird. Er pflegt starke Beziehungen zu unseren Kunden und Stakeholdern und hat bei der Überwachung unserer strategischen Prioritäten, der Erweiterung von RoomIt und der Einführung unserer bahnbrechenden Technologieplattform myCWT China hervorragende Führungsqualitäten bewiesen", sagte Jim Abrahamson, Vorsitzender des Board of Directors von CWT. "Im Namen des Board of Directors und unserer Kollegen auf der ganzen Welt danken wir Michelle McKinney Frymire für die zahlreichen Beiträge, die sie seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2019 geleistet hat, und wünschen ihr alles Gute bei ihren nächsten Unternehmungen."

"Ich freue mich und fühle mich geehrt, CWT in die nächste Wachstumsphase zu führen", sagte Patrick Andersen. "Da die Nachfrage nach Reisen steigt, ist CWT gut positioniert, um in seine Branchenführerschaft und seine globalen Beziehungen zu investieren und diese auszubauen. Ich freue mich darauf, mit unserem Board of Directors und dem CWT-Team zusammenzuarbeiten, um unsere Technologie zu verbessern und die Reise- und Veranstaltungsservices, die wir unseren Kunden auf der ganzen Welt anbieten, zu erweitern."

Vor seiner Tätigkeit als President und Chief Commercial Officer war Patrick Andersen Chief Strategy Officer und davor President of the Americas. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen 2008 leitete und überwachte Andersen mehrere branchenentscheidende Initiativen, darunter die Einführung von myCWT China, die Erweiterung von RoomIt by CWT und die Entwicklung innovativer langfristiger GDS-Technologiepartnerschaften. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der globalen Reise- und Logistikbranche und hatte verschiedene internationale Führungspositionen bei Deutsche Post Worldwide und DHL inne. Andersen ist außerdem nicht-geschäftsführendes Vorstandsmitglied von Global Minnesota und MNSNAP und gehört dem Board of Overseers der Carlson School of Management an. Er studierte Management an der London Business School.

Über CWT

CWT ist eine Business-to-Business-for-Employees (B2B4E)-Reisemanagement-Plattform, auf die sich Unternehmen und Behörden verlassen, damit ihre Mitarbeiter in Verbindung bleiben. Überall, jederzeit, auf jede mögliche Art und Weise auf sechs Kontinenten bietet das Unternehmen seinen Kunden und deren Mitarbeitenden innovative Technologien und ein effizientes, sicheres und geschütztes Reiseerlebnis.

