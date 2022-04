Kapitalerhöhung Sonoro Gold: Über 3 Mio. C$ für weiteren Minenaufbau

Anzeige / Werbung

Sommer 2022 rechnet Sonoro mit signifikanter Ausweitung der Goldressourcen und dem erwartbaren Minenleben, das in den letzten PEA-Studien auf mind. 7 Jahre taxiert wurde. Früher Cash-Flow soll dann ins Projekt fließen.





Durch die Ausgabe von 17 Millionen neuen Stammaktien zu einem Stückpreis von 0,18 CAD will Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) insgesamt 3,6 Mio. CAD einnehmen. Die Kapitalerhöhung, die nicht von einem Broker begleitet wird, spült nicht nur die weitere finanziellen Mittel zur Vorbereitung der Goldproduktion in die Kasse, sondern ist auch ein deutlicher Vertrauensbeweis, sobald sie vollständig gezeichnet ist, was nach Lage der Dinge durchaus zu erwarten ist.

Die Zeit des Minenaufbaus ist für jeden angehenden Goldproduzenten eine große Herausforderung, denn es stehen hohe Investitionen an, während gleichzeitig der Cashflow aus der eigenen Goldproduktion naturgemäß noch nicht zur Verfügung steht. Auch Sonoro Gold ist an dieser Stelle keine Ausnahme, obwohl die zu erwartenden Kosten für den Aufbau der Goldproduktion auf Cerro Caliche recht niedrig sind und Amortisationszeit des Projekts mit nur 2,2 Jahren ausgesprochen kurz ist.



Dennoch: Bis die erste eigene Unze Gold im nächsten Jahr auf dem Projekt gefördert werden kann, gehen noch einige Monate ins Land. In ihnen wird Sonoro Gold wie bisher die Vorbereitungen zur Goldproduktion mit Nachdruck vorantreiben. Dabei stehen insbesondere der Abschluss und die Auswertung der aktuellen Bohrkampagne im Vordergrund.

Finanziell gut gerüstet geht Sonoro Gold der Goldproduktion entgegen

Die Finanzierung dieser Arbeiten wird durch die neue Kapitalerhöhung gesichert. Das ist auch für die Altaktionäre eine gute Nachricht, denn sie stellt sicher, dass der eingeschlagene Weg mit allem Nachdruck fortgesetzt werden kann und nicht auf den letzten Metern an finanziellen Problemen scheitert.





Das Cerro Caliche Goldprojekt befindet sich in Mexikos bester Lage -

Zahlreiche profitable Goldminen gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft,

trotz durchschnittlich relativ niedrigen Goldgehalten



Das wäre gerade für Sonoro Gold besonders ärgerlich, denn man ist augenblicklich dabei, auf Cerro Caliche auch höhergradige Erzvorkommen zu erschließen. Sie gehen deutlich über die Erze mit niedrigen Goldgehalten hinaus, die bislang auf den verschiedenen Lagerstätten erbohrt wurden und heben nicht nur das Projekt selbst, sondern auch seine Wirtschaftlichkeit noch einmal auf eine andere Ebene.

Die Zeichner bekommen ein verbessertes Projekt noch zum alten Aktienkurs

Dies wird auch den Zeichnern der neuen Aktien nicht entgangen sein. Sie beteiligen sich erstmalig an dem Projekt oder erhöhen ihre Beteiligung zu einem Zeitpunkt, an dem die Gewissheit über den zukünftigen Bergbau auf Cerro Caliche deutlich gewachsen ist. Es liegen nicht nur seit dem Herbst des vergangenen Jahres die vorläufigen Studien zur Wirtschaftlichkeit des Projekts vor.

Mindestens ebenso wichtig sind die jüngsten Bohrergebnisse, denn sie bestätigen eindrucksvoll die Richtigkeit der Annahme des Managements, dass das in der Studie geplante Minenleben von sieben Jahren durch zusätzliche Bohrungen und eine Verdoppelung der Ressource ebenfalls auf 14 bis 15 Jahre verdoppelt werden kann.

Damit nicht genug, werden wie bei der nur 12 Kilometer entfernten Mercedes-Mine nun auch auf Cerro Caliche Goldadern entdeckt, die deutlich höhere Goldgehalte aufweisen als die Erze mit 0,41 g/t Gold aus denen bislang die Masse der Ressource besteht. Nun aber trafen die Bohrer auch auf Zonen mit 37,9 und 46,5 g/t Gold.







Sonoro Gold hat schon zahlreiche hochgradige Goldabschnitte

oberflächennah durchbohrt



Die neuen Aktionäre setzen darauf, dass der Markt überrascht sein wird

Das bedeutet nicht nur dass die erhoffte Verdoppelung der Ressource und des Minenlebens mit hoher Wahrscheinlichkeit gelingen wird. Auch die Wirtschaftlichkeit des Projekts dürfte sich noch einmal deutlich steigern, denn dank der neu entdeckten Erze muss viel weniger Gestein bewegt werden, um eine Unze Gold zu produzieren, als man dies bislang angenommen hat.

Wer jetzt in Sonoro Gold investiert, der investiert nicht nur in ein sehr aussichtsreiches mexikanisches Goldprojekt, sondern streng genommen in einen Gamechanger. Denn die vorläufige Studie zur Wirtschaftlichkeit ist in der Tat nur vorläufig, weil sie das inzwischen zusätzlich im Boden entdeckte Gold noch nicht berücksichtigen konnte. Auch der mit 1.750 US-Dollar pro Unze sehr konservativ kalkulierte Goldpreis stellt einen erheblichen Hebel für die Wirtschaftlichkeit des Projekts dar.







So könnte es bald auch auf Cerro Caliche aussehen - Benachbarte

Goldmine im Tagebau



Genau das sind die Situationen, die erfahrene Bergbau- und Goldanleger suchen und lieben: Zu einem sehr günstigen Preis und bei einem deutlich verringerten Risiko noch einmal in eine interessante Aktie einsteigen zu können. Sonoro Gold bietet momentan den Anleger genau das.







Enthaltene Werte: XD0002747026,CA83571A1021