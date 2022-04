Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Nachhaltigkeit

Zürich, 26. April 2022

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Namensänderung im Kontext der Einführung einer dedizierten Nachhaltigkeitsstrategie Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) werden bei Swiss Life Asset Managers systematisch in die Anlage- und Risikomanagementprozesse einbezogen. Die Einführung einer dedizierten Nachhaltigkeitspolitik in den Fondsdokumenten sowie die Erweiterung der Fondsbezeichnung durch den Zusatz «ESG» auf Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties stellen die konsequente Weiterführung der seit 2018 verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie von Swiss Life Asset Managers sicher.



Die Liegenschaften des Immobilienfonds werden gezielt und schrittweise hinsichtlich ökologischer und sozialer Kriterien sowie Aspekten der guten Unternehmensführung optimiert. Dieser auf eine stetige und sukzessive Verbesserung der ESG-Performance ausgerichtete Ansatz schliesst alle Phasen des Lebenszyklus einer Immobilie ein - angefangen bei Ankauf, über Instandsetzung und Investition bis hin zu laufendem Betrieb der Liegenschaften. Konkret wird bei Ankäufen im Rahmen der Due Diligence eine systematische und für alle Objekte einheitliche ESG-Bewertung durchgeführt. Bei Instandsetzungen und Investitionen kommt eine eigens entwickelte Nachhaltigkeitsbaurichtlinie zum Einsatz, welche unter anderem energetische Mindestanforderungen sowie Vorgaben zum gezielten Einsatz von Gebäudezertifizierungen enthält. Im laufenden Betrieb werden ESG-Aspekte durch entsprechende Bewirtschaftungsstandards in den Bereichen Monitoring, Optimierung bestehender Gebäudetechnikanlagen und im Umgang mit Mietern verankert. Wohn- und Geschäftsmieter werden periodisch zu ihrer Zufriedenheit befragt und auch über Nachhaltigkeitsthemen informiert. Die Verbesserung der Energie- und CO 2 -Efffizienz stellt den Fokus der umweltbezogenen Massnahmen dar. Swiss Life Asset Managers strebt die Einhaltung eines CO 2 -Absenkpfades an, welcher dem 1.5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens entspricht. Der Immobilienfonds setzt dies hauptsächlich durch den schrittweisen Ersatz fossiler Wärmeerzeugungsanlagen in den Bestandesbauten um. Ein massgeblicher Teil davon kann im Rahmen von Gesamtsanierungen realisiert werden. Zudem wurden per Geschäftsjahresabschluss zum 30.09.2021 in den Liegenschaftsbewertungen die zukünftigen Heizungsersatze bereits in nicht-fossilen Varianten modelliert, und sind damit im Nettoanlagevermögen weitgehend abgebildet. Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties nimmt am jährlichen GRESB-Rating teil (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Das Rating konnte seit 2018 von 47 auf 75 Punkte gesteigert werden, und der Immobilienfonds verfügt heute über den «Green Star»-Status und drei Sterne. Die Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag treten, vorbehältlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, voraussichtlich per 1.6.2022 in Kraft. Weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter diesem Link.

Fondsinformationen Name: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties ISIN / Valor Fonds: CH0293784861 / 29378486 Erträge: Ausschüttend Rechtsform: Vertraglicher Immobilienfonds Fondsdomizil: Schweiz Anlegerkreis: Nicht-qualifizierte und qualifizierte Anleger Fondsleitung und Administrator: Swiss Life Asset Management AG Portfoliomanagement: Swiss Life Asset Management AG Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker: Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

