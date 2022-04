Der US-Einzelhändler steht vor einem möglichen Verkauf seiner Sparte BuyBuy Baby. Kaufinteresse hat laut Wall Street Journalder Private-Equity-Player Cerberus. Alternativ könnte TAILWIND, ein Börsenmantel bzw. SPAC (Special Acquisition Company), den Händler für Kleinkind-Produkte per Fusion an die Börse bringen. Solche Spekulationen sind prinzipiell seit vorigemMonat bekannt: Investor Ryan Cohen (Chairman bei GAMESTOP) hatte im März behauptet, BuyBuy Baby könne als alleinstehendes Unternehmen an der Börse mehrereMilliarden Dollar wert sein. Für BED BATH & BEYOND selbst wird aktuell ein Börsenwert von 1,3 Mrd. $ angezeigt. Die BBY-Aktie steht seit Jahreswechsel bei + 15 %, auf Sicht von 12 Monaten aber bei - 33 %. Am vergangenen Freitag verteuerte sich der Titel um 6,9 %.



Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrugen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

BED BATH & BEYOND-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de