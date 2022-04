DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

AUTOINDUSTRIE - Die Entwicklung neuer Modelle dauert aus Sicht von Herstellern wie Volkswagen oder Mercedes deutlich zu lange - vor allem im Vergleich zu neuen Anbietern wie Tesla. Volkswagen will gegen diesen Wettbewerbsnachteil angehen und die durchschnittliche Entwicklungszeit von bislang 54 auf 40 Monate verkürzen. Mercedes will den Zyklus sogar von 58 auf 40 Monate straffen. Ableitungen von bestehenden Baureihen, also beispielsweise Kombis oder Coupés, könnten noch schneller konzipiert werden, erklärt Markus Schäfer, Chief Technology Officer von Mercedes Benz. (Handelsblatt)

BAUFINANZIERUNG - Trotz steigender Zinsen und strengerer Vorgaben durch die Finanzaufsicht Bafin rechnen wichtige deutsche Banken auch in diesem Jahr mit einem boomenden Baufinanzierungsgeschäft. Das zeigt eine Umfrage des Handelsblatts unter acht großen Kreditinstituten. Zwar haben die meisten Institute ihre Konditionen im laufenden Jahr erhöht. Viele Kunden scheint das aber eher zu motivieren, ihre Baufinanzierung "möglichst zügig zu den aktuellen Konditionen abzuschließen", heißt es in der Branche. (Handelsblatt)

WOHNUNGSBAU - Vor dem Wohnungsbau-Gipfel der Bundesregierung hat Städtetagspräsident Markus Lewe mehr Eingriffsrechte für Kommunen gefordert. "Die Möglichkeiten, die die Städte in der Bodenpolitik haben, reichen nicht", sagte Lewe. Man könne beim jetzigen Wohnungsmangel nicht verantworten, dass "Grundstücke einfach nur ungenutzt liegen bleiben, dass wir Schrottimmobilien haben, die leer stehen, dass Grundstücke nur für kurzfristiges Wohnen genutzt werden". (Süddeutsche Zeitung)

