Das amerikanische Unternehmen Life Storage Inc. (ISIN: US53223X1072, NYSE: LSI) wird am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende von 1,00 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Record date war der 14. April 2022. Im Januar 2022 wurde die Dividende um 16 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Life Storage (ehemals Sovran Self Storage) 4,00 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite ...

