Wachstum für Ihr Depot!: Die 100% Kaufchance! Aktie mit enormen Aufholpotenzial! Im Peer-Group Vergleich spottbillig!

Anzeige / Werbung

Hier winken +100% in wenigen Wochen! Eine der spektakulärsten Investitionen in die Krypto-Zukunft



Mit der Anlage in Aktien der Cryptology WKN: A2JDEW schöpfen Sie die Möglichkeiten des Bitcoins, Ethereum und der Blockchain-Technologie voll aus und profitieren zusammen mit anerkannten Experten vom Zukunftsmarkt des Krypto-Universums!

Liebe Leserinnen und Leser,

wie auch die Welt befinden sich die Finanzmärkte ständig im Wandel. Das bietet Anlegern quasi täglich neue, aussichtsreiche und lukrative Chancen und unentdeckte Jagdgründe.

Die Inflation bahnt sich dieser Tage eigenwillig ihren Weg und Versuche, sie aufzuhalten, finden bislang kaum statt oder zeigen keine entsprechende Wirkung. Es scheint als hätte das System der sogenannten Fiat-Währungen bald ausgedient, denn Anleger flüchten bereits in Scharen in werterhaltende Anlagen.

Milliardär und Ankerinvestor der Cryptology Asset Group (WKN A2JDEW), Mike Novogratz, sprach jüngst über die wirtschaftlichen Szenarien der US-Notenbank. Er glaubt, dass Bitcoin bald wieder stark steigen könne, da Bitcoin der ideale Schutz vor Inflation ist.

Insbesondere wenn sich die Wirtschaft verlangsamt - was aufgrund des Krieges in der Ukraine bereits geschieht - und die US-Notenbank Fed eine Pause bei den Zinsanhebungen einlegen muss,

steigt Bitcoin auf den Mond,

sagte er.

Mit "…auf den Mond" greift er dabei auf einen der wichtigsten Slogans der Kryptowelt im vergangenen Jahr zurück. In der Onlinecommuity Reddit waren Kryptowährung im abgelaufenen Jahr das beliebteste Thema. Und "to the moon" war das Schlagwort der Bitcoin Community, das verdeutlichen soll, dass das Potential quasi unbegrenzt ist.

Im Februar 2011 war 1 Bitcoin zum ersten Mal 1 US-Dollar Wert. Heute notiert 1 Bitcoin über 45.000 US-Dollar. Unglaubliche 4.500.000% Prozent Kursgewinn für Bitcoin-Anleger der ersten Stunde.

Trotz dieser faszinierenden Potentiale sind viele Aktien aus dem Blockchain- und Krypto-Universe an der Börse aktuell niedrig bewertet. Das bietet cleveren Investoren derzeit enorme Chancen.

Für die Aktie der Cryptology Asset Group (WKN A2JDEW) verstärken sich die Kurs-Katalysatoren besonders im laufenden Quartal.

Cryptology-Asset-Group-Aktie

WKN: A2JDEW | ISIN: MT0001770107

6,22 EUR (Tradegate)

Marktkapitalisierung: 330 Mio. EUR

Die Krypto-Börse "Bullish", an der Cryptology über den Anteil an Block.One beteiligt ist, strebt schon im zweiten Quartal ein Börsendebüt in den USA an. Werden hier dann bereits immense Werte gehoben?

Auch das institutionelle Interesse an Bitcoin und dem Krypto-Markt nimmt inzwischen rasant zu.

Milliardenschwere Hedge-Fonds wachen auf und treiben die Kursfantasie

Selbst der legendäre Investor und Gründer des größten Hedge-Fonds der Welt, Ray Dalio, gab im vergangenen Jahr sein Investment in Bitcoin bekannt. Dabei bezeichnete er die Kryptowährung als

eine großartige Erfindung.

Nun machen Gerüchte die Runde, wonach Dalio's Multi-Milliarden schweres Investment-Vehikel, Bridgewater Associates, bald selbst in den Krypto-Markt investieren könnte. Dies wäre ein enormer Katalysator und eine Bestätigung für den Sektor, schließlich wird jeder Schritt des Star-Investors aufmerksam von Anlegern verfolgt.

Auch Blackrock-Vorstand Larry Fink, schrieb seinen Investoren zuletzt, dass der Ukraine-Konflikt die Einführung digitaler Währungen beschleunigen könnte.

Ein globales digitales Zahlungssystem, das sorgfältig konzipiert ist, kann die Abwicklung internationaler Transaktionen verbessern und gleichzeitig das Risiko von Geldwäsche und Korruption verringern.

Citigroup Trio: Ausstieg für den Einstieg

Drei ehemalige Führungskräfte der Citigroup haben die Wall Street Bank jüngst verlassen, um vermögenden Privatpersonen über die neu gegründete Motus Capital Management den Einstieg in Kryptos zu erleichtern.

Das Trio, bestehend aus Alex Kriete, Greg Girasole und Frank Cavallo, strebt eine Finanzierung in Höhe von 100 Mio. US$ für zwei aktiv verwaltete Hedgefonds an, die sich auf virtuelle Währungen konzentrieren.

Die Kunden sind hungrig nach Rendite,

so Kriete.

Kriete und Girasole verwalteten bei der Citigroup mehrere Milliarden US$, während Cavallo als Investmentberater tätig war. Kriete sagte:

...ich glaube, dass digitale Vermögenswerte für die globalen Kapitalmärkte und die Bildung neuer Geschäftsmodelle weiter an Bedeutung gewinnen werden.

Viel Raum für Potenzial - leichter Zugang mit dieser Aktie

Immer mehr Fonds, Family Offices und Milliardäre investieren in das Krypto-Universum. Noch ist die Branche dünn besiedelt, was frühen Anlegern reichlich Wachstumspotenzial bietet. Doch um Vermögen bei erfolgreichen Hedge-Fonds zu parken, müssen Anleger meist hunderttausende US$, wenn nicht Millionen aufbringen können.

Damit ist der Einstieg nur institutionellen und sehr vermögenden Aktionären vorenthalten. Nicht jedoch mit der Spezial-Aktie der Cryptology Asset Group.

Cryptology-Asset-Group-Aktie

WKN: A2JDEW | ISIN: MT0001770107

6,22 EUR (Tradegate)

Marktkapitalisierung: 330 Mio. EUR

Die Holdinggesellschaft Cryptology Asset Group ist ein absoluter "Allrounder" im Krypto-Space, mit zahlreichen Experten an Bord. Durch ihre Börsennotierung bietet die Aktie Anlegern einen äußert leichten Zugang in die Blockchain-Technologie sowie exklusive Beteiligungen an den aussichtsreichsten Krypto-Firmen und Krypto Währungen. Mit nur einer Aktie erschließen sich Anleger Zugang zur gesamten Kryptowelt.

Bewährte Strategie mit ausgezeichneter Diversifikation

Cryptology's Strategie ist voll und ganz auf Performancemaximierung und gleichzeitige Risikodiversifikation für Anleger ausgelegt. Sie wird anhand eines breit aufgestellten Investmentportfolios umgesetzt, das die gesamte Krypto-Welt abdeckt.

Die Cryptology Asset Group profitiert von

Beteiligungen an exklusiven Blockchain-Unternehmen, wie Block.One & Bullish



direkten Investitionen in führende Krypto-Assets wie BTC, ETH und EOS,



einem exklusiven Zugang zu den heißesten Token-Angeboten und neu geprägten NTF's.

Aussichtsreiche Kern-Investitionen

Die Cryptology Asset Group zeichnet sich durch ein diversifiziertes Portfolio aus. Unter den wichtigsten Kerninvestitionen findet sich eine Reihe von führenden Blockchain-Unternehmen wie

Block.One , an dem man eine Beteiligung von rund 5 % hält. Block.One ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Blockchain-Software wie der Open-Source-Software EOSIO. Die Bitcoin-Bilanz des Unternehmens ist mit 160.000 Stück eine der höchsten auf dem Markt.



Interessant: Cryptology hält damit indirekt rund 8.000 Bitcoins über seine Beteiligung, welche bei derzeitigen Preisen von etwa 42.000 US$/Bitcoin bereits einen Gegenwert von rund 336 Mio. US$ ausweisen.



Damit ist nahezu die gesamte Marktkapitalisierung von Cryptology durch diese Bitcoins abgedeckt. Aktionäre erhalten quasi das gesamte weitere Beteiligungsportfolio for free!

Über Block.One ist Cryptology außerdem an der neuen Kryptobörse "Bullish" beteiligt, welche unter anderem von dem milliardenschweren Investor Peter Thiel unterstützt wird. In einem Interview Ende des letzten Jahres kommentierte Cryptology-CEO Patrick Lowry:



Während der Beta-Phase erzielte Bullish recht schnell ein tägliches Bitcoin-Handelsvolumen von über 100 Millionen US-Dollar, was etwa 15-20 % des täglichen Bitcoin-Handelsvolumens von Coinbase entspricht. Mitte Dezember wurde Bullish in über 40 Ländern für alle Krypto-Investoren ausgerollt. Bullish hat ein großes Jahr 2022 vor sich, und ich bin ... ,Bullish' ... für die Plattform!



Northern Data (Anteil rund 8,9 %) , ein in Deutschland notiertes Krypto-Mining-Unternehmen und führender Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur. Durch jüngste Übernahmen von Decentric Europe und der Bitfield AG positioniert sich Northern Data inzwischen als eine der größten Ethereum- und Bitcoin-Mining-Gruppen der Welt.



Kursverdoppler-Chance!

Die Cryptology Asset Group weist regelmäßig den Nettoinventarwert (NAV) seiner Vermögenswerte aus, wobei sämtliche Portfoliounternehmen zu einem sehr konservativen Wertansatz bewertet werden.

Die Aktie notiert unter NAV: Das jüngste Update vom 13. April weist einen NAV von 8,64 EUR pro Aktie aus. Damit notiert der Aktienkurs mit einem Discount von über 26% markant unter dem Nettoinventarwert und lässt deutlich Luft nach oben.

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser versetzte der Aktie ein "Kaufen-Rating" und sieht die faire Bewertung der Cryptology Asset Group bei einem Kursziel von 13,00 EUR um mindestens 100 % höher.

Der Krypto-Markt steht heute noch am Beginn seiner großen Reise. Für Investoren gilt hier wie auch sonst: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".

Nachdem Cryptology bereits an mehreren deutschen Börsen notiert ist, verfolgt das Unternehmen jetzt auch ein internationales Listing. Dies dürfte der Aktie zunehmende Aufmerksamkeit schenken und den Zugang zu einem größeren Anlegermarkt eröffnen.

Krypto- und Blockchain-Technologie liegt jetzt im Trend

Technologieaffine Investoren wie Tesla-Pionier Elon Musk haben den Trend bereits erkannt. Daher setzen sie darauf, dass der Sektor vermehrt an Zustimmung gewinnt und sich zu einer anerkannten Asset-Klasse entwickelt.

Zunehmend sprechen sich namhafte Finanzexperten für Anlagen im Krypto-Sektor aus, und Banken beginnen, die Zugänglichkeit für Investoren zu verbessern.

Auch MicroStrategy-Chef Micheal Sailor hält weiterhin an Bitcoin als Wertspeicher fest. Das Unternehmen hält gegenwärtig über 125.000 Bitcoin mit einem Wert von derzeit etwa 5 Mrd. US$.

Warren Buffett, einer der reichsten Investoren der Welt, wurde innerhalb von 13 Jahren zum Millionär und brauchte 33 Jahre zum Milliardär. Dass es in der heutigen Zeit schneller geht, beweist das Mooresche Gesetz. Alle ein bis zwei Jahre verdoppelt sich demnach die Leistungsfähigkeit von Computern, bei gleichen Kosten.

Das Resultat: In der Krypto-Branche erreichen weitsichtige Investoren ihre Ziele viel schneller.

Kluge Anleger positionieren sich JETZT!

Mit spekulativen Grüßen aus

der Hotstock Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)



Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar.

Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder.

Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.

Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Cryptology Asset Group wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

Das Unternehmen hat vor Veröffentlichung den Content zur Einsichtnahme erhalten.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält.

Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar.

Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten. Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater.

Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli Wenlock

Road 20-22

N1 7GU London

Kontakt:

Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Alexander Sippli

Enthaltene Werte: BTC~USD,XRP~EUR,ETH~USD,MT0001770107