The following instruments on XETRA do have their first trading 26.04.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.04.2022Aktien1 CA05465J1057 Axis Auto Finance Inc.2 PLNCTLC00018 Noctiluca S.A.3 AU0000053522 Vanadium Resources Ltd.4 GB00BLNBD412 Ajax Resources PLC5 US83409F2083 Soitec S.A. ADR6 CA08969W1014 Big Tree Carbon Inc.7 AU0000218307 Zip Co. Ltd.8 US89157G8841 Toughbuilt Industries Inc.Anleihen/ETF1 US06051GKP36 Bank of America Corp.2 US06051GKQ19 Bank of America Corp.3 US06051GKS74 Bank of America Corp.4 USC7976PAD80 Royal Bank of Canada5 XS2473721210 The Goldman Sachs Group Inc.6 US045167FM03 Asian Development Bank (ADB)7 FR0014009YC1 BPCE S.A.8 FR0014009YD9 BPCE S.A.9 USU14178EZ39 Cargill Inc.10 USU14178EX80 Cargill Inc.11 US045167FN85 Asian Development Bank (ADB)12 IE000UMV0L21 Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF13 LU2456436083 Xtrackers MSCI China UCITS ETF