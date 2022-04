Hellas Direct und Akur8 freuen sich, ihre Zusammenarbeit bekannt zu geben, welche den erstklassigen Tarifierungsprozess von Hellas Direct im Bereich Auto- und Haushaltsversicherungen stärken wird. Hellas Direct ist ein schnell wachsendes, digital ausgerichtetes InsurTech-Unternehmen, das neueste Technologien und KI effektiv einsetzt. Mit dieser neuen Allianz tritt Akur8 in den griechischen Versicherungsmarkt ein und erweitert seine bereits starke Präsenz in Europa. Zudem baut es seinen technologieorientierten, disruptiven InsurTech-Kundenstamm weiter aus.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220426005011/de/

Die speziell für Versicherungsunternehmen entwickelte Plattform von Akur8 verbessert den Pricing-Prozess für diesen Sektor, indem sie die Risiko- und Nachfragemodellierung mithilfe einer transparenten, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie automatisiert. Zu den wichtigsten Vorteilen für Versicherer zählen eine verbesserte Performance, Geschwindigkeit und Präzision für eine schnellere Reaktivität am Markt und dies bei voller Transparenz und Kontrolle über die erstellten Modelle.

Hellas Direct ist ein digital ausgerichtetes InsurTech-Unternehmen, das neueste Technologien und KI effektiv einsetzt. Hellas Direct orientiert sich an Amazon und verfolgt das Ziel, die Wertschöpfungskette im Versicherungswesen neu auszurichten, indem es einen Fokus auf operative Exzellenz und Datenanalyse setzt. Das Unternehmen wird von einer Reihe von führenden Investoren unterstützt, darunter EBRD, Portage Ventures, IFC (ein Mitglied der Weltbank), EiB, Endeavor Catalyst und einige weltbekannte Angel-Investoren. Mit Akur8 als neuen Partner für sein Pricing-Team sorgt Hellas Direct für einen reibungslosen durchgängigen Tarifierungsprozess, von der schnellen und transparenten Modellierung bis hin zur effizienten und aufschlussreichen Preisgestaltung, mit der integrierten Möglichkeit, die Informationen mit allen Beteiligten zu teilen und zu visualisieren.

"Wir freuen uns sehr, Hellas Direct auf seinem schnellen und bahnbrechenden Weg begleiten zu dürfen. Sowohl Akur8 als auch Hellas Direct stellen den bisherigen Status quo in Frage und geben sich nicht mit weniger als Top-Performance zufrieden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Pricing-Experten von Hellas Direct, bei der wir das Ziel verfolgen, Topinnovationen und -technologien in die Versicherungswelt zu bringen", so Samuel Falmagne, CEO von Akur8.

"Hellas Direct verzeichnet in Griechenland und anderen europäischen Märkten ein eindrucksvolles Wachstum. Im Rahmen der neuen Zusammenarbeit kann Akur8 seine Präsenz in Europa erweitern und seine Bedeutung als eines der führenden InsurTech-Unternehmen stärken.", kommentiert Brune de Linares, Chief Customer Officer bei Akur8.

"Wir legten großen Wert darauf, solide Partnerschaften aufzubauen, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne voranzubringen. Diese Allianz mit Akur8 ist da keine Ausnahme. Durch die Kombination aus beeindruckender Modellierungsgeschwindigkeit und hochwertigem Kundensupport ermöglicht uns Akur8 die Sicherung unseres branchenführenden Pricingstandards. Ganz besonders gefallen uns die Szenariotestfunktionen des Moduls "Rate" und die von Akur8 gebotene Transparenz sowohl auf der Modellierungsebene als auch in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten", bemerkt Giorgos Gakas, Head of Pricing bei Hellas Direct, abschließend.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert die Versicherungstarifierung mit transparenter KI. Akur8 entwickelte eine einzigartige KI-gestützte Pricing-Plattform zur Automatisierung der Modellierung für Versicherungsgesellschaften, wobei die vollständige Transparenz und Kontrolle der erstellten Modelle, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert, erhalten bleibt. Akur8 ist die einzige Lösung auf dem Markt, die die Welten von Machine Learning und Versicherungen zusammenführt.

Über Hellas Direct

Hellas Direct ist ein Online-Versicherungsunternehmen, das 2012 mit der Vision gegründet wurde, den griechischen Versicherungssektor grundlegend zu verändern. Hellas Direct führte seine ersten innovativen Produkte in der griechischen Kfz-Versicherungsbranche ein und ist heute auch in anderen Märkten aktiv, wie z.B. in der Mobilitäts-Finanzierung. Hellas Direct wurde vor kurzem von Financial Times zum dritten Mal in der Liste der 1.000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas aufgeführt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220426005011/de/

Contacts:

Medienkontakte

Für Akur8

Anne-Laure Klein

+330663794474

anne-laure.klein@akur8.com

Für Hellas Direct

Giorgos Gakas

+306973263736

giorgos.gakas@hellasdirect.gr