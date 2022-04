Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor allem die Sorgen vor weiteren, umfangreichen Lockdowns zur Corona-Bekämpfung in China lasteten zum Wochenstart auf dem Marktsentiment, so die Analysten der Helaba.Entsprechend habe der DAX deutlich nachgegeben und die Risikoaufschläge hätten zugenommen. Die weit gediehenen Zinserwartungen seien auf die Probe gestellt worden, zumal EZB-Präsidentin Lagarde am Wochenende eine eher zögerliche Haltung demonstriert habe. ...

