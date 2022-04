Hannover (www.anleihencheck.de) - Die anhaltend maue Stimmung an den Aktienmärkten hat die Anleger zum Wochenauftakt in deutsche Staatsanleihen getrieben, so die Analysten der Nord LB.Konjunkturängste und die Beibehaltung der drastischen Corona-Maßnahmen in China hätten US-Treasuries für die Investoren wieder interessant gemacht. ...

