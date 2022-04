Nachbörslich stieg der DAX dann wieder über 14.100 Punkte an und zeigt sich auch am heutigen Dienstagmorgen im Bereich von 14.100 Punkten. An der bearishen Gesamtlage hat sich aber durch die Erholung nichts geändert. Der DAX steht im Wochenchart kurz vor einem Durchbruch unter die Ichimoku-Wolke und würde in diesem Fall ein weiteres Schwächesignal generieren. Im Monatschart steht unverändert der Fibonacci-Fächer ...

