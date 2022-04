DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU gewinnt führenden Anbieter für automobile Services als SaaS-Neukunden



26.04.2022 / 09:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Möglingen - 26. April 2022 - Zur Optimierung des konzernweiten Software Asset Managements (SAM) hat sich ein global tätiges Service-Unternehmen der Automobilindustrie ("der Kunde") für SaaS-Lösungen von USU entschieden. Ausschlaggebend waren neben der Leistungsfähigkeit der SAM-Software das breite Angebot von Managed Services, die Beratungs-Expertise von USU sowie die erfolgreiche Umsetzung ähnlich komplexer Projekte. Der Kunde suchte ein professionelles SAM-Tool auf SaaS-Basis zur konzernweiten, automatisierten Lizenz-Steuerung von über 100 Softwareanbietern in mehr als 25 Ländern. Hauptziele sind die Einhaltung von Compliance für die wichtigsten Hersteller wie Microsoft, Salesforce, IBM, Oracle und VMWare sowie die kosteneffiziente unternehmensweite Nutzung der hybriden Software-Landschaft. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Sicherstellung von Compliance sowie die Minimierung von Lizenzkosten bei den Clouddiensten von Microsoft 365. "Wir freuen uns, unseren Kunden durch den Einsatz von SAM as a Service dabei zu unterstützen, die Aufwände für Software signifikant zu reduzieren und Risiken zu minimieren", so Achim Rudolph, Senior Vice President von USU. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.usu.com abrufbar.

USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: https://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com



26.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de