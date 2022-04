Köln (ots) -Am gestrigen Montag konnte "Die Höhle der Löwen" wieder bei den Zuschauer:innen punkten: 12,1 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und sogar 15,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten ein - damit sicherte sich die Gründer-Show, in der gestern Gast-Löwin Sarna Röser auf der Seite der Investor:innen saß, in beiden Zielgruppen erneut die Marktführerschaft. Auch über den ganzen Tag erzielte VOX mit 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den stärksten Marktanteil unter allen TV-Sendern. Im Schnitt sahen 2,09 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren die spannenden Verhandlungen zwischen Gründer:innen und Löwen.In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte VOX über den ganzen Tag einen sehr guten Marktanteil von 8,7 Prozent.Schon am nächsten Montag (02.06.) um 20:15 Uhr wagen sich bei VOX die nächsten mutigen Gründerinnen und Gründer in "Die Höhle der Löwen": Können die Start-ups "Happy Ocean Foods", "FREIBEIK", "shower+", "WOOLLAA" und "chaanz" den Deal ihres Lebens machen und frisches Kapital mit nach Hause nehmen?VOX zeigt die neuen Folgen "Die Höhle der Löwen", moderiert von Amiaz Habtu, immer montags um 20:15 Uhr. Im Anschluss an die VOX-Ausstrahlung ist die jeweils aktuelle Folge von "Die Höhle der Löwen" auf RTL+ im Catch-up abrufbar. Außerdem sind alle 10 bisherigen Staffeln auf RTL+ abrufbar. Die Sendungsseite bei VOX.de findet sich unter https://www.vox.de/cms/sendungen/die-hoehle-der-loewen.html.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / vorl. gew. / Stand: 26.04.2022Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5205362