Die DEUTSCHE BÖRSE wächst kräftig: Sowohl die Nettoerlöse als auch die Ergebnisse stiegen im ersten Quartal stark an. Neben strukturellen Wachstum profitierte der Börsenbetreiber von zyklischem Rückenwind sowie M&A-Wachstum. Der Krieg in der Ukraine löste zudem einen erhöhten Absicherungsbedarf der Anleger aus. Die DEUTSCHE BÖRSE geht nun davon aus, die bisher kommunizierten Jahresziele zu übertreffen.



Die Nettoerlöse stiegen im ersten Quartal auf 1.062 Mio. Euro von 855 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von 1.042 Mio. Euro übertroffen. Das EBITDA erhöhte sich im Auftaktquartal auf 687 Mio. von 521 Mio. Euro. Die Prognose der Analysten von 646 Mio. Euro wurde damit ebenfalls geschlagen. Der Nachsteuergewinn stieg auf 420 Mio. Euro nach 317 Mio. Euro zuvor - erwartet wurden 388 Mio. Euro. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,29 Euro nach 1,73 Euro im Vorjahreszeitraum. Kein Wunder also, dass die DEUTSCHE BÖRSE die Ziele für das laufende Jahr nach oben angepasst hat: Der Konzern strebt 2022 nun einen Anstieg der Nettoerlöse auf mehr als 3,8 Mrd. Euro sowie ein EBITDA von mehr als 2,2 Mrd. Euro an.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

DEUTSCHE BOERSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de