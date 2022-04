Nach anfänglichen Verlusten hat der Kryptomarkt am Montag im Tagesverlauf wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Auch am Dienstagvormittag dominieren die grünen Vorzeichen. Während der Bitcoin auf 24-Stunden-Sicht im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt um rund vier Prozent steigt, springt ein Top-Coin sogar um 25 Prozent nach oben.Die Meldung, dass Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter übernehmen kann, hat am Montagabend für positive Impulse am US-Aktienmarkt gesorgt. Nach Verlusten zum Handelsstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...