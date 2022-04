DGAP-Ad-hoc: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

Vitesco Technologies Group AG: Vitesco Technologies Group AG veröffentlicht vorläufige Kennzahlen für das erste Quartal 2022



26.04.2022 / 09:49 CET/CEST

Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte die Vitesco Technologies Group AG im abgelaufenen ersten Quartal 2022 einen Konzernumsatz von rund 2,26 Mrd. Euro (Q1 2021: 2,30 Mrd. Euro; Marktkonsens per 22.April 2022: 2,14 Mrd. Euro). Trotz der anhaltenden Belastungen durch die COVID-19-Pandemie, weiterhin bestehenden Lieferengpässen bei wichtigen Bauteilen wie Halbleitern und angesichts des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine und den damit einhergehenden negativen Auswirkungen auf globale Lieferketten, lag die bereinigte EBIT-Marge aufgrund der guten Fortschritte bei der Transformation auf Basis vorläufiger Zahlen für das erste Quartal 2022 bei 2,0 Prozent (Q1 2021: 0,7 Prozent) und damit über dem Marktkonsens (1,5 Prozent). In absoluten Zahlen belief sich das bereinigte EBIT demzufolge voraussichtlich auf etwa 45 Mio. Euro (Q1 2021: 17 Mio. Euro; Marktkonsens: 32 Mio. Euro). Der Free Cashflow des abgelaufenen ersten Quartals 2022 wird sich auf Basis der vorläufigen Zahlen auf rund 48 Mio. Euro (Q1 2021: 239 Mio. Euro; Marktkonsens: -44 Mio. Euro) belaufen. Hierin enthalten sind Investitionen in Höhe von circa 52 Mio. Euro (Q1 2021: 44 Mio. Euro; Marktkonsens: 129 Mio. Euro). Die Vitesco Technologies Group AG wird am 13. Mai 2022 die Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2022 veröffentlichen. *** Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Vitesco Technologies Group AG wesentlich von den hier gegebenen Zahlen abweichen. Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Finanzglossar ('Ausgewählte finanzwirtschaftliche Begriffe') des Geschäftsberichts 2021 der Vitesco Technologies Group AG (abrufbar unter https://ir.vitesco-technologies.com/websites/vitesco/German/4000/berichte-_-praesentationen.html), ab Seite 60. ***

